POL-BOR: Rhede - Diebstahl von Baustelle
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Wochteresch; Tatzeit: zwischen 11.08.2025, 17.30 Uhr, und 12.08.2025, 07.30 Uhr; Auf die Zuleitung einer Starkstromsteckdose abgesehen hatten es unbekannte Täter in Rhede. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Baustelle, öffneten gewaltsam einen Verteilerkasten und entwendeten die Zuleitung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb
