POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Borkener Damm; Tatzeit: zwischen 07.08.2025, 12.30 Uhr und 10.08.2025, 14.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher am Borkener Damm. Im Laufe des vergangenen Wochenendes versuchten die Einbrecher die Terassentür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versucht jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalkommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell