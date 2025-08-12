POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Berliner Platz; Unfallzeit: 11.08.2025, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr; Einen grauen BMW Mini Cooper angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand Montagabend auf einem Parkplatz vor einem Einkaufscenter in Bocholt in Höhe der silbernen Kugel. Dort beschädigte der Unfallflüchtige den Pkw links an der Front und entfernte sich, ohne seinen ...

