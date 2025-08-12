Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Nordwall; Unfallzeit: 11.08.2025, 16.00 Uhr; Einen blauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Der 26-jährige Fahrer war mit dem Pkw auf der linken Fahrspur des Nordwalls in östliche Richtung unterwegs, als der Fahrer eines weißen Wohnmobils einen Fahrstreifenwechsel von rechts nach links vollzog. Dabei streifte der Unbekannte das Auto des Bocholters vorne rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

