POL-BOR: Schöppingen - Containeraufbruch scheitert

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Hildegardstraße; Tatzeit: zwischen 08.08.2025, 13.30 Uhr und 11.08.2025, 07.00 Uhr; Auf eine Palettengabel abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Rhede. Um auf die Baustelle zu gelangen, schob der Unbekannte ein Zaunelement zur Seite. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Hildegardstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

