POL-BOR: Schöppingen - Containeraufbruch scheitert
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Steinfurter Straße; Tatzeit: zwischen 08.08.2025, 15.00 Uhr und 11.08.2025, 07.00 Uhr; In einen Baucontainer eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Schöppingen. Die Unbekannten begaben sich zu einer Baustelle an der Steinfurter Straße und versuchten, den Container gewaltsam zu öffnen. Dieser hielt dem Aufbruchsversuch stand. Zu dem Tatgeschehen kam es zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
