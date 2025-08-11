POL-BOR: Rhede - Diebstahl von Baustelle
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Hildegardstraße; Tatzeit: zwischen 08.08.2025, 13.30 Uhr und 11.08.2025, 07.00 Uhr; Auf eine Palettengabel abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Rhede. Um auf die Baustelle zu gelangen, schob der Unbekannte ein Zaunelement zur Seite. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Hildegardstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell