Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Schabbecke; Unfallzeit: 09.08.2025, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr; Einen schwarzen Ford Focus angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Auto stand Samstagabend zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Schabbecke. Der Unfallflüchtige beschädigte den Pkw am hinteren rechten Kotflügel und entfernte sich, ohne den gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

