Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Hochwertiges GPS-Gerät entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Vardingholt, Hauptstraße;

Tatzeit: zwischen 06.08.2025, 12.00 Uhr, und 07.08.2025, 08.00 Uhr;

Ein hochwertiges GPS-Spurführungssystem aus einem Traktor entwendeten unbekannte Täter an der Hauptstraße in Rhede-Vardingholt. Das Fahrzeug stand in der Halle eines Gehöfts. Um an den Ackerschlepper zu gelangen, öffneten die Täter ein Rolltor. Die Tatzeit lag zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. Der Wert des entwendeten Systems wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

