Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250309 - 0243 Frankfurt - Bahnhofsviertel Straßenraub - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Freitag (7. März 2025) auf Samstag (8. März 2025) nahmen Polizeibeamte einen 30-Jährigen fest. Dieser beraubte zuvor einen 21-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Geschädigte gegen 04:00 Uhr auf der Moselstraße, als der spätere Tatverdächtige ihn ansprach. Im Laufe des Gesprächs zeigte der 21-Jährige dem 30-Jährigen seine Silberkette. Der Räuber versuchte diese an sich zu reißen. Dies gelang ihm zunächst nicht, da der Geschädigte diese einsteckte. Daraufhin schlug der Tatverdächtige den 21-Jährigen, nahm die Kette an sich und flüchtete. Der Geschädigte wandte sich sofort an eine Polizeistreife, welche eine Fahndung nach dem Räuber einleitete, diesen festnahm und mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main einlieferte.

