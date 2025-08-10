Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollerfahrerin verletzt - Autofahrer flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Alter Postweg;

Unfallzeit: 09.08.2025, 14.05 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein Autofahrer am Samstag in Gronau. Der Unbekannte befuhr gegen 14.00 Uhr die Gildehauser Straße in Richtung Niederlande. In Höhe des Bahnüberganges überholte er mehrere verkehrsbedingt wartende Autos und bog dicht vor der Fahrzeugschlange nach rechts in die Straße Alter Postweg ab. Laut Zeugenaussagen machte der Unbekannte während des Überholens durch mehrfaches Hupen auf sich aufmerksam. Eine 17-jährige Niederländerin aus Losser fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Roller auf der Gildehauser Straße in Richtung Gronau. Sie musste stark abbremsen, um den Zusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden Auto zu verhindern. Durch das starke Bremsmanöver geriet der Roller ins Rutschen und die 17-Jährige kam zu Fall. Bei dem Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Niederländerin ins Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich laut Zeugenaussagen um einen dunklen Audi mit Ahauser Kennzeichen (AH-) gehandelt haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell