POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 25.08.2024, 18:30 Uhr, bis 27.08.2024, 19:00 Uhr wurde in der Taubenstraße ein Roller gestohlen. Der Roller war am Fahrbahnrand mit aktiviertem Lenkradschloss abgestellt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

