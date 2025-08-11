Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gemeinsamer Fahndungserfolg von niederländischer und deutscher Polizei - 19-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Bild-Infos

Download

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein 19-jähriger Autofahrer durch sein gefährliches Fahrverhalten niederländischen Polizeikräften aufgefallen. Der junge Mann war auf der N 35 in Enschede auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs und kam dem Streifenwagen entgegen. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren und gaben Anhaltezeichen. Dieser ignorierte jedoch die Signale und flüchtete - weitere Unterstützungskräfte wurden hinzugerufen. Als der Flüchtige in Richtung Deutschland fuhr, informierte die niederländische Leitstelle ihr deutsches Pendant in Borken. Über die B 54 ging die Flucht in Richtung Gronau.

Dank der schnellen und koordinierten Zusammenarbeit konnte der 19-Jährige auf der Laubstiege in Gronau von deutschen und niederländischen Polizeikräften angehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Gronauer unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Drogenschnelltest ergab Hinweise auf den Konsum mehrerer Betäubungsmittel, u.a. Amphetamine, Cannabis und Kokain. Die Beamten ordneten die Entnahme entsprechender Blutproben an.

Gegen den 19-jährigen Fahrer wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zudem wurde festgestellt, dass er ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes weist die Polizei erneut darauf hin: Alkohol- oder Drogenkonsum beeinträchtigen massiv Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Urteilsvermögen. Wer unter dem Einfluss solcher Substanzen ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben anderer. Schon geringe Mengen können gravierende Auswirkungen haben.

Präventionstipps der Polizei:

- Planen Sie vorab eine sichere Heimfahrt, wenn Sie Alkohol trinken möchten - z. B. mit dem Taxi, ÖPNV oder Fahrdiensten. - Finger weg vom Steuer nach dem Konsum von Drogen oder Medikamenten, die die Fahrtüchtigkeit einschränken. - Greifen Sie ein, wenn Freunde oder Bekannte unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fahren wollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell