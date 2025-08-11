Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw beschädigt und davongefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Hook; Unfallzeit: 08.08.2025, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr; Einen grauen BMW IX3 beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Der Fahrzeughalter hatte den Pkw am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Bankfiliale an der Straße Hook abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung im Bereich des vorderen linken Kotflügels fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

