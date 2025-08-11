Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nordring; Unfallzeit: 08.08.2025, zwischen 06.10 Uhr und 07.45 Uhr; Einen grauen Seat Leon angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto stand Freitagmorgen zwischen 06.10 Uhr und 07.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Nordring in Höhe eines Fitnessstudios. Der Unfallflüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts an der Frontschürze sowie am Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell