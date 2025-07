Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Radler und Fußgänger stoßen zusammen

Schwere Verletzungen erlitt ein 69-Jähriger am Sonntag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf einem Weg nahe des Kinderfestplatzes. Dort lief eine Gruppe aus drei Personen. Die gingen am linken und rechten Rand. Von hinten kam ein 43-Jähriger mit seinem Trekkingrad. Als der Radler die Gruppe passierte, soll der 69-Jährige einen Schritt zur Seite gemacht haben und vor den Radler geraten sein. Im Anschluss stießen die Beiden zusammen und erlitten schwerere Verletzungen. Der 69-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

