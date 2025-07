POL-UL: (GP) Göppingen - Schwarzangler erwischt/ Am Sonntag sind der Polizei in Göppingen drei Angler ins Netz gegangen.

Ulm (ots) - Kurz nach 19.30 Uhr war laut Polizeiangaben ein 82-Jähriger in der Fokestraße unterwegs. Der Senior fuhr mit seinem Mercedes Kleinwagen in Richtung Berblingerstraße. Am rechten Fahrbahnrand stand ordnungsgemäß eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger. In der Folge stieß der Mercedes ...

mehr