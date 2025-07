Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Radfahrer stürzte und verstarb noch vor Ort

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.45 Uhr, fuhr ein Radfahrer aus der Eduard-von-Lang-Straße kommend in Richtung "Auf dem Graben". Dabei benutzte er verbotenerweise den Fußweg zwischen den Sportplätzen, an dessen Ende acht Stufen nach unten führten. Der 59-Jährige, der kein Licht am Fahrrad und keinen Helm auf dem Kopf hatte, stürze kopfüber. Er erlitt so starke Kopfverletzungen, dass er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.

