Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: internationaler Haftbefehl - Bildung krimineller Vereinigungen und Totschlag führen zu Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Dienstag wollte ein 28-jähriger serbischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Belgrad fliegen. Gegen 14 Uhr wurde er von Kräften der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Anfang 2025 per internationalem Haftbefehl von Serbien gesucht wurde. Tatvorwurf: Bildung krimineller Vereinigungen und Totschlag. Ihm wird u. a. vorgeworfen, im Januar 2019 eine Person mit Holzknüppeln geschlagen und durch Tritte auch gegen den Kopf so schwer verletzt zu haben, dass das Opfer wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Der Mann wurde festgenommen und anschließend in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

