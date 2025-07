Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - 3 Motorradfahrer verkeilten sich auf der Straße

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, kurz nach 13 Uhr, fuhren drei Motorräder auf der L1170 von Sontheim in Richtung Niederstotzingen. Als die vorausfahrende 21-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, waren die beiden nachfolgenden Motorradfahrer unaufmerksam und fuhren auf. Die Geschädigte und der 25-jährige Lenker des dritten Motorrades wurden leicht verletzt. Die 23-Jährige, die zuerst aufgefahren war, blieb unverletzt. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 EUR.

