Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dieb versteckt Simson im Wald aber verliert wichtigen Gegenstand

Dümmer (ots)

Am Montagabend hat ein Mann in Dümmer ein Kleinkraftrad Simson aus einem Carport entwendet und im nahegelegenen Wald versteckt. Dabei ist ihm offenbar ein großes Missgeschick passiert. Zuvor habe der Tatverdächtige gegen 19:50 Uhr das angeschlossene Moped von einem Grundstück an der Hauptstraße gewaltsam entwendet und vom Tatort weggeschoben. Wenig später hat ein Zeuge das gestohlene Moped etwa 600 Meter vom Tatort entfernt in einem Wald versteckt unter Sträuchern aufgefunden. Anhand des angebrachten Versicherungsschildes konnte das Leichtkraftrad eindeutig zugeordnet werden. Der Tatverdächtige konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, jedoch haben Polizisten in der Nähe des Mopeds ein Smartphone aufgefunden, das mutmaßlich dem Täter zugeordnet werden kann. Gegen den aus der Region stammenden Mann wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die Simson S51 wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung abgeschleppt und sichergestellt.

