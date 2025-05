Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sieben Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung in Westmecklenburg

Westmecklenburg (ots)

Bei sieben Verkehrsunfällen am zurückliegenden Wochenende blieb es in Westmecklenburg mit einer Ausnahme bei Sachschäden, wobei alle Fahrzeugführer alkoholisiert waren. Ein Mopedfahrer wurde leichtverletzt.

Bereits am Freitag gegen 17:00 Uhr fuhr in Schwerin in der Neumühler Straße ein 69-jähriger Autofahrer einem PKW auf, der verkehrsbedingt halten musste. Beim Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 1,69 Promille gemessen. Am gleichen Tag fiel in Grevesmühlen gegen 21:30 Uhr ein 47-jähriger Mann durch seine Fahrweise auf. Er bremste abrupt seinen PKW ab, wodurch ein Kleinkraftradfahrer nicht mehr bremsen konnte und auffuhr. Hier ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,2 Promille.

Am Samstagnachmittag stieß in Wittenburg ein 63-jähriger Autofahrer beim Ausparken gegen einen anderen PKW. In Ludwigslust kam ein 77-jähriger Mann mit seinem PKW im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ein 35-jähriger Mann kippte am Samstagabend in Wismar mit seinem Fahrrad gegen einen haltenden PKW. Alle drei Fahrer waren mit über 1 Promille deutlich alkoholisiert.

In Parchim fiel den Polizisten am Samstag gegen 16:25 Uhr ein Autofahrer durch seine rasante Fahrweise auf. Der 62-jährige PKW-Fahrer missachte die Anhaltesignale und floh vor den Beamten. Im Dammer Weg kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Maschendrahtzaun. Er verweigerte einen Atemalkoholtest, jedoch sei Alkoholgeruch wahrnehmbar gewesen.

In der Nacht zu Sonntag sollte bei einem 16-jähriger Mopedfahrer in Vielank eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Er versuchte ebenfalls vor den Beamten zu flüchten, stürzte jedoch kurz hinter der Kontrollstelle, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog. Der 16-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 0,46 Promille.

Gegen alle Fahrzeugführer wurden Strafanzeigen aufgenommen und die Führerscheine (soweit vorhanden) sichergestellt.

