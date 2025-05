Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann schlägt mit Axt auf Wohnungstür ein und bespuckt Polizisten

Crivitz (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat am Samstagabend mit einer Axt eine Wohnungstür in Crivitz beschädigt. Die eingesetzten Polizisten mussten ihn ins Gewahrsam nehmen und wurden dabei selbst durch den Täter verbal angegriffen und bespuckt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Täter gegen 22:20 Uhr mit einer Axt eine Wohnungstür in der Rathausstraße beschädigt haben, weshalb Anwohner die Polizei alarmierten. Die Beamten konnten am Tatort die Axt sicherstellen und trafen in unmittelbarer Nähe auf den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen. Da er ein aggressives Verhalten an den Tag legte und dem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurden dem 28-Jährigen Handfesseln angelegt. Bis zur Einlieferung ins Polizeigewahrsam nach Schwerin beleidigte der Tatverdächtige unentwegt die eingesetzten Polizisten und sprach Drohungen aus. Darüber hinaus hat er einem Beamten Trinkwasser ins Gesicht gespuckt. Gegen den deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. An der Wohnungstür entstand Sachschaden von circa 150 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell