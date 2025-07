POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrer in Beckeln mit Wildschwein kollidiert

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 30. Juni 2025 gegen 07:00 Uhr, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 18-Jährige aus Nordenham mit ihrem Opel die Stadtländer Straße in Fahrtrichtung Brake. Beim Linksabbiegen in die Großensieler Straße übersah sie den entgegenkommenden 50-Jährigen aus Brake, der ...

mehr