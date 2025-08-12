Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht mit Personenschaden

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Merowingerstraße; Unfallzeit: 11.08.2025, 15.30 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagnachmittag eine 42-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die Frau aus Bocholt war mit ihrem Fahrrad in Begleitung ihres minderjährigen Sohnes auf dem Geh- und Radweg der Welfenstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Ihr Sohn fuhr mit seinem Fahrrad in gleiche Richtung auf dem Gehweg. Von hinten näherte sich eine weibliche Radfahrerin, die zwischen beiden herfuhr und scharf nach links in die Merowingerstraße einbog. Dabei berührte sie mit ihrem Hinterrad das Vorderrad der Bocholterin, woraufhin diese stürzte. Die Unbekannte setze ihre Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

