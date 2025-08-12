PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Heek - Eine Schwerverletzte nach Unfall

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Kreisstraße 45; Unfallzeit: 11.08.2025, 14.50 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 33-Jährige aus Ahaus bei einem Verkehrsunfall in Heek. Ein 24-Jähriger aus Ahaus-Wüllen hatte Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr mit einem Traktorgespann die K45 in Richtung Heek befahren und kurz vor einer dortigen Autobahnbrücke beabsichtigt, nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw der 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Auto der Frau mit einem Traktorreifen kollidierte und durch die Wucht um das landwirtschaftliche Fahrzeug herumgeschleudert wurde. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Bereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

