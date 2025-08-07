Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über 6000 Euro unter der Schuhsohle versteckt - Bundespolizei nimmt Mann fest

Dortmund (ots)

Am Morgen des 7. August stellten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen algerischen Staatsangehörigen, der ohne Ticket fuhr. Bei ihm lag eine Ausschreibung zur Festnahme vor. Im weiteren Verlauf entdeckten die Beamten eine große Menge Bargeld unter seiner Schuhsohle.

Gegen 02:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Dortmund einen 26-jährigen. Dieser fuhr zuvor ohne Fahrschein mit dem ICE 100 (Köln - Dortmund). Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine offene Fahndung fest. Die Ausländerbehörde Hamburg schrieb den Algerier wegen eines Einreiseverbots zur Festnahme aus. Daraufhin nahmen ihn die Uniformierten fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache.

Dort durchsuchten die Polizisten den Hamburger. Dabei fanden sie in seinem rechten Schuh unter der Einlegesohle Bargeld in Höhe von ca. 6.800 Euro.

Auf Nachfrage konnte der 26-Jährige keine konkreten Angaben zur Herkunft des Geldes machen. Auch Quittungen, Kontoauszüge oder sonstige Belege hatte er nicht dabei. Zudem gab er gegenüber den Einsatzkräften an, dass er keiner Beschäftigung nachgehen würde.

In Rücksprache mit der Kriminalwache der Polizei Dortmund stellten die Uniformierten 6000 Euro als präventive Gewinnabschöpfung sicher. Den restlichen Teil des Geldes beließen sie ihm zur Bestreitung seines Lebensunterhalts.

Anschließend brachten die Bundespolizisten ihn in das zentrale Polizeigewahrsam Dortmund. Die weiteren Maßnahmen übernahm die Ausländerbehörde.

Die Beamten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und unerlaubten Aufenthaltes ein.

