Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Mittwochabend, 6. August 2025, überprüfte die Bundespolizei Reisende am Flughafen Niederrhein in Weeze. Hierbei wurden auch die Personalien eines 36-jährigen Marokkaners mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Der Mann reiste zuvor mit einem Flug aus Girona in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Marokkaner seinen gültigen marokkanischen Reisepass ohne einen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet vor. Der durchgeführte Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wird. Die Person wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Dienststelle in Kempen gebracht. Nach telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter wurde die Festhalteanordnung bis zur Vorführung beim Amtsgericht Geldern am Donnerstagvormittag erteilt.

