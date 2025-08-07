PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen am Airport Weeze

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen am Airport Weeze
  • Bild-Infos
  • Download

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Mittwochabend, 6. August 2025, überprüfte die Bundespolizei Reisende am Flughafen Niederrhein in Weeze. Hierbei wurden auch die Personalien eines 36-jährigen Marokkaners mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Der Mann reiste zuvor mit einem Flug aus Girona in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Marokkaner seinen gültigen marokkanischen Reisepass ohne einen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet vor. Der durchgeführte Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wird. Die Person wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Dienststelle in Kempen gebracht. Nach telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter wurde die Festhalteanordnung bis zur Vorführung beim Amtsgericht Geldern am Donnerstagvormittag erteilt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren