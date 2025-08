Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierter Mann bewirft Einsatzkräfte und leistet Widerstand - Bundespolizei nimmt Aggressor fest

Gelsenkirchen (ots)

Am 5. August nahmen Bundespolizisten einen polnischen Staatsangehörigen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof fest, der zuvor eine Körperverletzung begangen hatte. Er bewarf die Beamten, leistete nach missglückter Flucht Widerstand und schlug um sich.

Gegen 19:50 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Gelsenkirchen die Bundespolizisten darüber, dass es gerade zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei und der Tatverdächtige sich vom Tatort entfernt habe. Die Beamten trafen den Mann unmittelbar vor der Bundespolizeiwache an. Als der 37-Jährige die Uniformierten sah, warf er eine Dose aus Hartplastik in deren Richtung und verfehlte sie nur knapp.

Nach erfolgter Identitätsfeststellung gab der Pole an, alles sei nur ein Spaß gewesen, und begleitete die Einsatzkräfte zunächst zur Dienststelle. Kurz darauf ergriff er unvermittelt die Flucht. Beim Versuch, über einen Fahrradständer zu springen, stolperte er, landete unsanft auf dem Boden und konnte von den Polizisten gefasst und gefesselt werden. Während dieser Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand und schlug um sich. Die Beamten brachten ihn dennoch unter Kontrolle.

Die Beamten brachten den Mann zur Bundespolizeiwache und riefen einen Rettungswagen.

Die Rettungskräfte stellten nach einer ersten Untersuchung keinen weiteren Behandlungsbedarf fest.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,6 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den Polen fest und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das zentrale Polizeigewahrsam in Gelsenkirchen.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung aus der vorherigen Auseinandersetzung sowie wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell