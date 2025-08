Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eine Person, zwei Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 59-Jährigen am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.08.2025) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Deutscher zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Zonguldak/Türkei vor. Hierbei ergab sich, dass gegen den 59-jährigen Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Der erste wurde im November 2023 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Krefeld und der zweite im März dieses Jahres wegen Betruges durch die Staatsanwaltschaft Kleve erlassen. Demnach wurde er bereits im November 2021 zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von vier Monaten und im Dezember 2024 zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro verurteilt.

Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann die Haftbefehle und überstellten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

