BPOL NRW: Gesuchter stellt sich bei der Bundespolizei - Über ein Jahr Freiheitsstrafe

Dortmund - Kamen (ots) - Am 4. August erwischte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen Jugendlichen dabei, wie dieser die Gleise betrat und dort Steine platzierte. Anschließend informierte er die Bundespolizei in Dortmund. Gegen 21:20 Uhr ging bei den Einsatzkräfte in Dortmund die Meldung über einen Vorfall auf der Bahnstrecke von Kamen-Methler nach Dortmund-Kurl ...

mehr