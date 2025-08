Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Naziparolen folgt Opferumkehr Anzeige und Platzverweis durch Bundespolizei

Aachen (ots)

Lautstark posaunt ein 60-jähriger Mann am Dienstagmorgen im Aachener Hauptbahnhof seine "Ausländer raus" Parolen heraus. Reisende informieren die Bundespolizei. Ein Beamter mit Migrationshintergrund spricht den lauten und renitenten Mann an. Angeblich kann er den Beamten nicht verstehen, folgt aber widerwillig dessen Maßnahmen. Auf der Dienststelle stellt er sich dann als Opfer dar und möchte sich über die eingesetzten Beamten beschweren. Der hinlänglich bekannte deutsche Mann ist bereits wegen 17 Straftaten in Erscheinung getreten. Nachdem er die Dienststelle verließ, suchte er erneut den Bahnhof auf. An einem stark frequentierten Gleis sucht er gezielt die Nähe von Personen mit Migrationshintergrund und überzieht diese erneut lautstark mit Beschimpfungen und "Ausländer raus" Rufen. Bei erneutem "Besuch" bei der Bundespolizei unterzog sich der 60-Jährige einem freiwilligem Alkoholtest, mit einem Wert von 0,00 Promille. Nach Anzeigenaufnahme wegen Volksverhetzung und Beleidigungsdelikten wurde ihm ein Platzverweis für den Aachener Hauptbahnhof ausgesprochen. Die Bundespolizei bedankt sich bei den Reisenden und Zeugen mit Zivilcourage.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell