Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein auf der Autobahn 3 sicher

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagabend, 4. August 2025, wurde ein 54-jähriger Türke bei der Bundespolizei an der Kontrollstelle auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn vorstellig, um einen dort abgestellten Personenkraftwagen abzuholen. Hierbei händigte der Mann neben seiner gültigen Niederlassungserlaubnis einen belgischen Führerschein aus. Bei der genaueren Betrachtung und Prüfung des Führerscheines erkannten die Beamten, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelt. Zwecks weiterer Maßnahmen brachte die Bundespolizei ihn daraufhin zur Dienststelle in Kleve. Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass der Mann bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Fahrerlaubnisrecht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der gefälschte Führerschein wurde für das anhängige Strafverfahren sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen.

