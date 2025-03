Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Acht Artikel im Drogeriemarkt entwendet: Mutmaßliche Ladendiebin wurde bereits per Haftbefehl gesucht-

Am 21.03.2025 gegen 19.50 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau (w.26) nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof fest.

"Zuvor soll die Tatverdächtige insgesamt acht Artikel (4x Modeschmuck, 2x Damendüfte; 2x Pflegeartikel) im Wert von über 85 Euro in ihrer Bekleidung verstaut haben."

Ohne die Ware zu bezahlen wollte die 26-Jährige anschließend das Geschäft verlassen und wurde von einem Ladendetektiv angehalten, der zuvor die Diebstähle beobachtet hatte. Eine angeforderte Streife der Bundespolizei überprüfte die Personaldaten im Fahndungscomputer. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Die verurteilte Frau hatte eine geforderte Geldstrafe wegen Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentlichen Verkehrsmitteln) bislang noch nicht vollständig bezahlt. Von daher wurde die ungarische Staatsangehörige seit Dezember 2024 mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht. Die Gesuchte konnte auch jetzt die restliche Geldstrafe von über 300 Euro nicht zahlen. Die Frau wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zur Verbüßung der Restersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen zugeführt. Das Diebesgut wurde vollständig aufgefunden und einem Mitarbeiter des Drogeriemarktes übergeben.

