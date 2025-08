Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mädchen bedroht Zugbegleiter mit Messer - Bundespolizei ermittelt

Bielefeld (ots)

In der Nacht zum Samstag (2. August) ist auf dem Bahnhofsvorplatz ein Zugbegleiter von einem Mädchen mit einem Messer bedroht wurde. Die alarmierte Bundespolizei ermittelt zu dem Vorfall.

Er habe mit der etwa 14-Jährigen den Zug aus Paderborn verlassen, weil die Unbekannte auf die Frage des Zugbegleiters nach ihrem Alter angab, sie werde von einem Verwandten am Hauptbahnhof abgeholt. Dieser könne auch die Unregelmäßigkeit mit dem Ticket des Mädchens, das sich Dilara nannte, klären.

Weil der vermeintliche Onkel jedoch nicht erschien, kündigte der Zugbegleiter an, sie der Obhut der Bundespolizei zu übergeben. Daraufhin zog die Jugendliche ein Messer, umklammerte den Zugbegleiter von hinten und hielt ihm das Messer an den Hals. Als sie wieder von ihm abließ, flüchtete sie schließlich unerkannt in Richtung Innenstadt. Der Zugbegleiter wurde nicht verletzt.

Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei verliefen zunächst erfolglos. Die Tat wurde auf der Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell