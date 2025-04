LPI-G: Vier Personen bei Autounfall schwer verletzt

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am Dienstagabend, den 22.04.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:20 Uhr ein in der Straße Am Weinberg abgestelltes Fahrzeug der Marke Seat auf bislang unbekannte Weise. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die 29-jährige Eigentümerin informierte nach ihrer Feststellung die ...

mehr