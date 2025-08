Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Ticket, dafür mit sechs mutmaßlich gestohlenen Handys - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 03. August stellten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen algerischen Staatsangehörigen, der ohne Fahrschein fuhr. Während der Maßnahmen fanden die Beamten sechs Smartphones und konfrontierten ihn damit.

Gegen 14:00 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Einsatzkräfte über einen Mann ohne Ticket am Hauptbahnhof Dortmund. Den 30-Jährigen entdeckte er bei der Fahrkartenkontrolle im ICE 642 (Hannover - Dortmund) kurz vor dem Halt in Dortmund. Die Uniformierten kontrollierten den Algerier, der jedoch keine Ausweisdokumente mitführte. Daraufhin begleitete er die Beamten zur Bundespolizeiwache. Dort überprüften sie die Fingerabdrücke und stellten so die Identität zweifelsfrei fest. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzt.

Anschließend durchsuchten die Polizisten den Wohnungslosen und fanden dabei insgesamt sechs Smartphones auf. Im Rahmen einer schriftlichen Belehrung in arabischer Sprache, gab er anschließend zu, dass die Handys gestohlen seien. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten daraufhin alle Telefone.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Eine Abfrage im polizeilichen System ergab, dass eines der Mobiltelefone bereits als gestohlen gemeldet war. Bei zwei weiteren machten die Uniformierten bereits die jeweiligen Besitzer ausfindig und kontaktierten diese.

Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der algerische Staatsangehörige in Rücksprache mit der Ausländerbehörde eine Anlaufbescheinigung und wurde aus der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall, unerlaubten Aufenthalts sowie des Erschleichens von Leistungen gegen den 30-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell