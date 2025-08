Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Munitionsfunde im Handgepäck am Flughafen Köln Bonn

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Unschöne Überraschung für zwei Männer am Flughafen Köln Bonn. Vor der Reise in den Urlaub wird bei Ihnen Munition im Handgepäck gefunden. Jetzt müssen sich beide wegen Verstößen gegen das Waffen- und Luftsicherheitsgesetz verantworten.

Am Abend des 01.08.2025 wurden Beamte der Bundespolizei zur Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln Bonn gerufen. Im Handgepäck eines 38-jährigen Deutschen war eine eine scharfe Patrone des Kalibers 9mm gefunden worden. Der Mann gab an Sportschütze zu sein und zeigte den Polizisten einen Nachweis auf seinem Smartphone. Die Beamten überprüften die Angaben im nationalen Waffenregister. Hier konnte festgestellt werden, dass der Mann dort nicht registriert und auch nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte ist. Die Patrone blieb auf der Polizeidienststelle, der Mann konnte noch nach Marokko fliegen. In Deutschland erwartet ihn nur ein Strafverfahren.

Bereits am Morgen desselben Tages ereignete sich ein sehr ähnlicher Fall. Bei einem 24-jährigen Deutschen wurde vor seiner Ausreise nach Lissabon ebenfalls eine scharfe Patrone des Kalibers 9mm im Handgepäck gefunden. Auch dieser Mann konnte keinen Nachweis für den legalen Besitz der Munition erbringen. Er gab an, dass sein Opa die Munition entsorgt hätte und er sich diese eine Patrone mitgenommen habe. Diese habe er aber im Gepäck vergessen. Auch hier erwartet den 24-Jährigen nun ein Strafverfahren.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Mitführen verbotener Gegenstände - auch im Handgepäck - strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Bitte achten sie vor Reiseantritt darauf, solche Gegenstände nicht mitzuführen. Weitere Wichtige Tipps und Hinweise erhalten sie auf der Webseite www.bundespolizei.de unter der Rubrik "Sicher auf Reisen - mit dem Flugzeug".

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell