BPOL NRW: Stromunfall im Hauptbahnhof Köln - Bundespolizei warnt vor Gefahren

Dortmund (ots) - Am Abend des 31. Juli stellten Bundespolizisten eine vermisste Minderjährige am Dortmunder Hauptbahnhof. In der Bundespolizeiwache leistete sie dann erheblichen Widerstand und attackierte die Beamten. Gegen 21:40 Uhr sprach ein Mann eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Dortmund an. Er gab an, dass er Betreuer einer Jugendlichen sei, die aus einer ...

mehr