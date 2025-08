Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jährige greift Einsatzkräfte an - Bundespolizei nimmt Jugendliche fest

Dortmund (ots)

Am Abend des 31. Juli stellten Bundespolizisten eine vermisste Minderjährige am Dortmunder Hauptbahnhof. In der Bundespolizeiwache leistete sie dann erheblichen Widerstand und attackierte die Beamten.

Gegen 21:40 Uhr sprach ein Mann eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Dortmund an. Er gab an, dass er Betreuer einer Jugendlichen sei, die aus einer Kinderklinik vermisst werde und gab den Uniformierten eine Personenbeschreibung.

Mit dieser Beschreibung machten die Bundespolizisten die 14-Jährige ausfindig und brachten sie zur Dienststelle. Aufgrund des Versuches, sich selbst zu verletzen, fassten die Beamten ihre Arme, um dies zu unterbinden.

Dagegen sperrte sich die Dortmunderin und griff die Einsatzkräfte mit gezielten Schlägen und Tritten an, spuckte und versuchte diese zu beißen. Sie trat zwei Beamtinnen gegen den Oberschenkel und spuckte einer Beamtin auf die Hand. Die Uniformierten fixierten die Jugendliche. Nach erster Behandlung durch einen Notarzt brachten die eingesetzten Kräfte die junge Frau zurück in die Kinderklinik. Die weiteren Maßnahmen erfolgten durch das Jugendamt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell