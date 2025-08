Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme von sechs gesuchten Personen am Wochenende - Weiterer Fahndungserfolg der Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Wochenende (01.-02.08.2025) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen insgesamt sechs Personen, nach denen gesucht wurde.

Zu Beginn wurde bei den Beamten am frühen Freitagmorgen ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Pristina/Kosovo vorstellig. Hier stellte sich heraus, dass der 21-Jährige von der Jugendarrestanstalt Düsseldorf gesucht wurde. Im April dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann erlassen. Demnach wurde er bereits im Dezember 2023 zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Gladbecker durch die Bundespolizei an die zuständige Jugendarrestanstalt überstellt.

Zwei Stunden später wurde ein rumänischer Staatsangehöriger festgestellt, der beabsichtigte, nach Tirana/Albanien zu fliegen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen den 32-Jährigen erlassen hatte. Demnach wurde der in Albanien lebende Mann im Januar dieses Jahres zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Er wurde somit nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei an die Justizbehörden überstellt.

Freitagnachmittag kontrollierten die Bundespolizeibeamten einen 40-jährigen niederländischen Staatsangehörigen, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Malaga/Spanien befand. Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz im Juni dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den im Oktober 2024 Verurteilten erlassen hatte. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei konnte der in Düsseldorf lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 35 Tagen abwenden und seine Heimreise fortsetzen.

Samstagmorgen wurde ein niederländischer Staatsangehöriger festgestellt, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei vorstellte. Gegen den 27-Jährigen lag in diesem Fall ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve vor. Diese hatte im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz verfügt. Durch Zahlung der Geldbuße in Höhe von 40 Euro vor Ort bei der Bundespolizei konnte der in den Niederlanden lebende Mann die Erzwingungshaft in Höhe von einem Tag abwenden und seinen Flug in die Türkei antreten.

Eine halbe Stunde später wurde ein syrischer Staatsangehöriger festgestellt, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Beirut/Libanon vorstellte. Nach dem 38-Jährigen wurde ebenfalls gesucht. Das Amtsgericht Gera hatte im Juni dieses Jahres einen Haftbefehl auf Grund eines Strafverfahrens wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen den in Herne lebenden Mann erlassen. Da dieser der Hauptverhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung fernblieb, wurde die Ungehorsamshaft angeordnet. Er wurde somit durch die Bundespolizei an die Justizbehörden überstellt.

Samstagnachmittag stellten die Bundespolizeibeamten dann zuletzt einen deutschen Staatsangehörigen fest, der beabsichtigte, nach Doha/Katar zu fliegen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen Mann gleich zwei Haftbefehle seitens der Staatsanwaltschaft Bonn vorlagen. Der erste wurde im April 2023 und der zweite im Januar 2024 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen. Bereits im Mai 2020 und Juli 2021 wurde er rechtskräftig verurteilt. Doch die Geldstrafe in Gesamthöhe von 4.500 Euro konnte von dem im Rhein-Sieg-Kreis lebenden Mann beglichen und damit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 75 Tagen abgewendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell