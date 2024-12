Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Wülfrath - 2412069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Wülfrath ---

Bereits am Donnerstag, 12. Dezember 2024, kam es auf der Wilhelmstraße in Wülfrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:55 Uhr befuhr eine 60-jährige Wuppertalerin mit ihrem schwarzen Audi A3 die Wilhelmstraße in Richtung Wülfrather Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 34 beabsichtigte nach Angaben der Wuppertalerin eine Radfahrerin von rechts kommend bei Rot die Straße zu überqueren. Die Unbekannte missachtete die Vorfahrt der Autofahrerin, touchierte den Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Danziger Straße. Sie wird beschrieben als: weiblich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, blond, schlank und mit grauer Mütze. Die Unbekannte wurde augenscheinlich nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag, 16. Dezember 2024, kam es auf der Klotzstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:40 Uhr befuhr ein 17-jähriger Langenfelder mit seinem Kleinkraftrad die Richrather Straße in Richtung Klotzstraße. An der Kreuzung Richrather Straße / Südstraße kam ihm ein Auto entgegen, das nach Angaben des 17-Jährigen seine Vorfahrt missachtete und kurz vor ihm links in die Südstraße abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste er abrupt und stürzte auf der nassen Straße. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Die Autofahrerin oder der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Südstraße. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen SUV von Audi. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell