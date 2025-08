Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 15-Jähriger legt Steine auf die Gleise - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Dortmund - Kamen (ots)

Am 4. August erwischte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen Jugendlichen dabei, wie dieser die Gleise betrat und dort Steine platzierte. Anschließend informierte er die Bundespolizei in Dortmund.

Gegen 21:20 Uhr ging bei den Einsatzkräfte in Dortmund die Meldung über einen Vorfall auf der Bahnstrecke von Kamen-Methler nach Dortmund-Kurl ein. Dort trafen die Beamten auf den Fahrdienstleiter der DB in diesem Bereich. Dieser alarmierte die Bundespolizisten und wies sie auf einen jungen deutschen Staatsangehörigen hin. Der DB-Mitarbeiter gab an, den Jungen dabei beobachtet zu haben, wie dieser in den Gleisbereich getreten und dort Steine auf die Gleise gelegt habe.

Der Fahrdienstleiter veranlasste zuvor eine Gleissperrung, sodass keine Züge in dem Bereich fuhren und die Steine umgehend entfernt werden konnten.

Die Uniformierten kontaktierten die Erziehungsberechtigten des Kameners und informierten sie über den Vorfall.

Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 15-Jährigen nach Hause und übergaben ihn seinen Eltern. Dort wiesen sie noch einmal ausdrücklich auf die Gefahren im Bahnbereich hin. Den Grund für seine Handlungen nannte der Jugendliche nicht.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugten Aufenthalts in den Gleisen und Bereitens eines Fahrthindernisses ein.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u.a.im Internet unter:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

