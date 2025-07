Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handfeste Streitigkeit unter zwei Männern

Artern (ots)

In der Kachstedter Straße ereignete sich am Mittwochabend nach 20 Uhr eine Streitigkeit unter zwei Männern, in deren Folge ein unbekannter Mann einen 21-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend sprach der Unbekannte Drohungen in Richtung des Geschädigten, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Der derzeit unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 40 - etwa 180 cm groß - Dreitagebart - dunkle Haare

bekleidet mit einer Jeanshose und einem dunkles Basecap. Zudem führte der Mann ein dunkles Fahrrad mit sich sowie einen grünen Rucksack.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Unbekannten ein und bitten Zeugen, die zum Täter Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0190736

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell