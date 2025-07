Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendliche beschädigen Mülleimer

Rodalben (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in der Hauptstraße in Rodalben einen öffentlichen Mülleimer aus der Verankerung rissen und dadurch beschädigten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

