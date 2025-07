Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall ohne Führerschein

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 16. Juli 2025, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Opel Zafira in Pirmasens den Kreisverkehr am Dr.-Robert-Schelp-Platz von der Zeppelinstraße kommend in Fahrtrichtung Steinstraße. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Poller auf dem Gehweg. Dies konnte von Passanten beobachtet werden. Im Anschluss fuhr er mit seinem Fahrzeug weiter in die Steinstraße, parkte dort am rechten Fahrbahnrand und blieb im Fahrzeug sitzen. Bei Eintreffen der Streife vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mangelnde Fahrtüchtigkeit des Mannes, darüber hinaus hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Weitere Unfallzeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

