Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlafs

Walshausen (ots)

Am Dienstag, den 15. Juli 2025, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Frankreich mit einem Lieferwagen mit Anhänger die A8 aus Pirmasens kommend in Richtung Zweibrücken. Kurz vor der Abfahrt Walshausen kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Schutzplanke auf und kam nach circa 20 Meter Fahrt hinter der Schutzplanke zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug, an der Schutzplanke, an einem Leitpfosten und an einer Notrufsäule. Der Schaden kann auf ca. 20.000 Uhr beziffert werden. Der Lieferwagen und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell