Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand von Bäumen

Clausen (ots)

Am Montag, den 14. Juli 2025, kurz nach 01:00 Uhr meldete ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis, dass von Merzalben kommend in FR Clausen ca. 700m vor dem Ortseingang der Wald brennt. Bei Eintreffen der Streife brannte ca. 400m² Wald. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden und ein Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden. Wie die Bäume in Brand gerieten, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es ist ein Schaden von ca. 2.000,- Euro entstanden. Da es in den letzten Monaten häufiger zu vereinzelten Bränden an Böschungen in Bereich der VG Rodalben kam, könnte gegebenenfalls ein Zusammenhang mit den aktuellen Bränden bestehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

