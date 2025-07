Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 15. Juli 2025, gegen 18:00 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem Audi die Bitscher Straße in Pirmasens in Richtung Niedersimten. An der Kreuzung Adlerstraße/Bitscher Straße hielt sie mit ihrem PKW an der roten Ampel an, fuhr jedoch kurz darauf über die rote Ampel weiter und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Citroen eines 45-jährigen Mannes aus Friedrichsthal zusammen. Dadurch entstand Sachschaden in Form von Eindellungen an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 20.000 EUR, beide Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt. Ein unabhängiger Unfallzeuge gab den Unfallhergang wie geschildert wieder. Weitere Zeugen des Unfalls, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

