POL-BI: 3. gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mann in Espelkamp lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf zu vorangegangener Auseinandersetzung, MK Lenker

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Ladendetektiv wurde am Donnerstag, 26.06.2025, auf einen Supermarktbesucher mit einem gefüllten Rucksack aufmerksam. Ein 20-jähriger Mann hielt sich gegen 17:40 Uhr in der Spirituosenabteilung des Supermarkts an der Kreuzung August-Bebel-Straße und Hermannstraße auf. Insgesamt lud er acht Flaschen Tequila in seinen Rucksack. Im Ausgangsbereich stoppte der Ladendetektiv ...

