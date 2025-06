POL-BI: Diebstahl mit acht Flaschen Alkohol scheitert

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Babenhausen- Am Donnerstag, 26.06.2025, stoppten Streifenpolizisten einen Audi-Fahrer, der unter Drogeneinfluss mit Händlerkennzeichen am PKW-Ersatzteile abholen wollte. Polizisten bemerkte gegen 17:50 Uhr an der Straße Wildhagen einen PKW Audi A4, an dem sich rote Kennzeichen befanden und hielten diesen an. Der 31-jährige Fahrer aus Minden konnte weder Ausweispapiere noch ...

