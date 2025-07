Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Profine

Pirmasens (ots)

Am 17.07.2025 parkte ein Mann zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr seinen grauen Ford Kuga mit PS-Kennzeichen auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Profine in Pirmasens neben der B10. Im Nachgang musste er eine Beschädigung an seinem Heck feststellen, der auf ca. 1.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

